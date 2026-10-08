NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Ligand Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 08.10.2023 wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,15 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 171,969 Ligand Pharmaceuticals-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 50 431,64 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Papiers am 07.10.2026 auf 293,26 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +404,32 Prozent.

Der Ligand Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 5,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at