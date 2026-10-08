Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Ligand Pharmaceuticals-Investition
|
08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 08.10.2023 wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,15 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 171,969 Ligand Pharmaceuticals-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 50 431,64 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Papiers am 07.10.2026 auf 293,26 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +404,32 Prozent.
Der Ligand Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 5,92 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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