Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Langfristige Performance
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient
Am 18.06.2023 wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 78,03 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,816 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (263,14 USD), wäre das Investment nun 3 372,29 USD wert. Damit wäre die Investition um 237,23 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Ligand Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 5,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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