Wer vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 26.11.2025 wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 206,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,485 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ligand Pharmaceuticals-Aktie auf 307,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,22 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,22 Prozent angezogen.

Ligand Pharmaceuticals wurde am Markt mit 6,16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at