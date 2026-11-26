Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Performance im Blick
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient
Am 26.11.2025 wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 206,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,485 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ligand Pharmaceuticals-Aktie auf 307,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,22 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,22 Prozent angezogen.
Ligand Pharmaceuticals wurde am Markt mit 6,16 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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