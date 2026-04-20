Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Qualitätsausschüttung
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20.04.2026 16:36:27
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lincoln Electric Anlegern eine Freude
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric am 17.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,04 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,56 Prozent. Lincoln Electric zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 168,24 Mio. USD. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 3,76 Prozent zugenommen.
Entwicklung der Dividendenrendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte das Lincoln Electric-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 261,40 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 1,27 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,54 Prozent.
Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Lincoln Electric-Kurs via NASDAQ 63,59 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 66,11 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Lincoln Electric- Dividendenschätzung
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 3,18 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,22 Prozent fallen.
Fundamentaldaten der Lincoln Electric-Aktie
Lincoln Electric ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 14,347 Mrd. USD. Lincoln Electric verfügt über ein KGV von aktuell 25,72. 2025 setzte Lincoln Electric 4,231 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 9,32 USD.
Redaktion finanzen.at
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