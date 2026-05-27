NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Lincoln Electric-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Lincoln Electric-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,22 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 166,058 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.05.2026 44 056,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 265,31 USD belief. Mit einer Performance von +340,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Lincoln Electric wurde am Markt mit 14,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at