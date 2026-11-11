Lincoln Electric Holdings Aktie

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WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

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Rentable Lincoln Electric-Investition? 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lincoln Electric eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lincoln Electric-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lincoln Electric-Aktie bei 74,76 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 133,761 Lincoln Electric-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 38 044,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 284,42 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 280,44 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Lincoln Electric bezifferte sich zuletzt auf 15,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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