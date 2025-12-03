Lincoln Electric Holdings Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 5 Jahren eingefahren
Am 03.12.2020 wurden Lincoln Electric-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 114,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 87,543 Lincoln Electric-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lincoln Electric-Aktien wären am 02.12.2025 20 786,13 USD wert, da der Schlussstand 237,44 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 107,86 Prozent gesteigert.
Lincoln Electric war somit zuletzt am Markt 13,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
