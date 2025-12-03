NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lincoln Electric-Aktie gebracht.

Am 03.12.2020 wurden Lincoln Electric-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 114,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 87,543 Lincoln Electric-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lincoln Electric-Aktien wären am 02.12.2025 20 786,13 USD wert, da der Schlussstand 237,44 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 107,86 Prozent gesteigert.

Lincoln Electric war somit zuletzt am Markt 13,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at