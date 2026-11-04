Lincoln Electric Holdings Aktie

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WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

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Langfristige Anlage 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lincoln Electric eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Lincoln Electric-Papier statt. Diesen Tag beendete das Lincoln Electric-Papier bei 142,29 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,028 Lincoln Electric-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 1 999,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 284,55 USD belief. Damit wäre die Investition um 99,98 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Lincoln Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 15,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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