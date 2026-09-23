Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Lohnender Lincoln Electric-Einstieg?
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Lincoln Electric-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 236,29 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,232 Lincoln Electric-Aktien. Die gehaltenen Lincoln Electric-Anteile wären am 22.09.2026 1 113,00 USD wert, da der Schlussstand 262,99 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,30 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Lincoln Electric belief sich zuletzt auf 14,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lincoln Electric Holdings Inc.
Analysen zu Lincoln Electric Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lincoln Electric Holdings Inc.
|230,00
|-0,86%