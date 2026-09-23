NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Lincoln Electric-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 236,29 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,232 Lincoln Electric-Aktien. Die gehaltenen Lincoln Electric-Anteile wären am 22.09.2026 1 113,00 USD wert, da der Schlussstand 262,99 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,30 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Lincoln Electric belief sich zuletzt auf 14,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at