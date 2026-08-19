NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lincoln Electric-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lincoln Electric-Anteile betrug an diesem Tag 64,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, hätte er nun 154,012 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43 426,77 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Papiers am 18.08.2026 auf 281,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 334,27 Prozent.

Der Marktwert von Lincoln Electric betrug jüngst 15,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at