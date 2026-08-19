Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Rentabler Lincoln Electric-Einstieg?
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Lincoln Electric-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lincoln Electric-Anteile betrug an diesem Tag 64,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, hätte er nun 154,012 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43 426,77 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Papiers am 18.08.2026 auf 281,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 334,27 Prozent.
Der Marktwert von Lincoln Electric betrug jüngst 15,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lincoln Electric Holdings Inc.
Analysen zu Lincoln Electric Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lincoln Electric Holdings Inc.
|236,00
|-0,84%