NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 15.04.2023 wurden Lincoln Electric-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Lincoln Electric-Aktie letztlich bei 159,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,893 Lincoln Electric-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lincoln Electric-Papiers auf 262,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 496,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,96 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Lincoln Electric zuletzt 14,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at