NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lincoln Electric-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Lincoln Electric-Aktie letztlich bei 194,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,149 Lincoln Electric-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 01.09.2026 1 383,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 268,68 USD belief. Mit einer Performance von +38,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Lincoln Electric belief sich jüngst auf 15,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at