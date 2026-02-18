NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Lincoln Electric eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Lincoln Electric-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Lincoln Electric-Anteile bei 176,29 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Lincoln Electric-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,567 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lincoln Electric-Aktien wären am 17.02.2026 162,95 USD wert, da der Schlussstand 287,27 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,95 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Lincoln Electric belief sich zuletzt auf 16,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at