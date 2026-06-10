NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lincoln Electric eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.06.2023 wurde das Lincoln Electric-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 190,52 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,249 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lincoln Electric-Papiers auf 265,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 393,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,33 Prozent vermehrt.

Lincoln Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at