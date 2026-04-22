NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Lincoln Electric-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lincoln Electric-Anteile an diesem Tag 125,19 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Lincoln Electric-Aktie investierten, hätten nun 0,799 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 207,88 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Papiers am 21.04.2026 auf 260,24 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 107,88 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Lincoln Electric belief sich jüngst auf 14,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at