NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lincoln Electric-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Lincoln Electric-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 61,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lincoln Electric-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,247 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 4 045,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 249,02 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 304,58 Prozent.

Lincoln Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at