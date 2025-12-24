NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lincoln Electric-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lincoln Electric-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 24.12.2022 wurde die Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Lincoln Electric-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 145,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 68,942 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 16 917,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 245,39 USD belief. Das entspricht einem Plus von 69,18 Prozent.

Lincoln Electric war somit zuletzt am Markt 13,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at