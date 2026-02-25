Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Frühe Investition
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lincoln Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lincoln Electric-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Lincoln Electric-Aktie betrug an diesem Tag 117,63 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,501 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.02.2026 2 422,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 284,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 142,27 Prozent angewachsen.
Lincoln Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,46 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!