NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lincoln Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lincoln Electric-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lincoln Electric-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Lincoln Electric-Aktie betrug an diesem Tag 117,63 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,501 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.02.2026 2 422,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 284,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 142,27 Prozent angewachsen.

Lincoln Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at