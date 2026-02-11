Lincoln Electric Holdings Aktie

WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

Lukrative Lincoln Electric-Anlage? 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lincoln Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lincoln Electric-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Lincoln Electric-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 193,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,680 Lincoln Electric-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 197,93 USD, da sich der Wert einer Lincoln Electric-Aktie am 10.02.2026 auf 294,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,98 Prozent angezogen.

Lincoln Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lincoln Electric Holdings Inc.

Analysen zu Lincoln Electric Holdings Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Lincoln Electric Holdings Inc. 246,00 -0,81% Lincoln Electric Holdings Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

