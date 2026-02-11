Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lincoln Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Lincoln Electric-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 193,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,680 Lincoln Electric-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 197,93 USD, da sich der Wert einer Lincoln Electric-Aktie am 10.02.2026 auf 294,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,98 Prozent angezogen.
Lincoln Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Lincoln Electric Holdings Inc.
Analysen zu Lincoln Electric Holdings Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Lincoln Electric Holdings Inc.
|246,00
|-0,81%
