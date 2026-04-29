Lincoln Electric Holdings Aktie

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WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

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Lohnendes Lincoln Electric-Investment? 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lincoln Electric-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lincoln Electric-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 62,67 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,957 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 260,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4 148,88 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 314,89 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Lincoln Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 14,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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