Lincoln Electric Holdings Aktie

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WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

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Lukratives Lincoln Electric-Investment? 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Lincoln Electric-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Lincoln Electric-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 191,31 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hat, hat nun 0,523 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 277,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,13 Prozent gesteigert.

Lincoln Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,60 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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