Lincoln Electric Holdings Aktie

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WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

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Profitables Lincoln Electric-Investment? 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Lincoln Electric-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lincoln Electric-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lincoln Electric-Anteile bei 181,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 55,009 Lincoln Electric-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 14 896,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 270,81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lincoln Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 14,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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