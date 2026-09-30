Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Profitables Lincoln Electric-Investment?
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lincoln Electric-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lincoln Electric-Anteile bei 181,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 55,009 Lincoln Electric-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 14 896,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 270,81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,97 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Lincoln Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 14,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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