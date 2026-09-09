Lincoln Electric Holdings Aktie

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WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

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Frühe Investition 09.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lincoln Electric-Aktien gewesen.

Die Lincoln Electric-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lincoln Electric-Anteile an diesem Tag bei 134,21 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 74,510 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 643,02 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Papiers am 08.09.2026 auf 277,05 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +106,43 Prozent.

Lincoln Electric war somit zuletzt am Markt 15,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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