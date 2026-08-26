NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Lincoln Electric-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 246,29 USD wert. Bei einem Lincoln Electric-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,406 Lincoln Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,75 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Papiers am 25.08.2026 auf 280,15 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 13,75 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Lincoln Electric belief sich jüngst auf 15,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at