Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Lukrative Lincoln Electric-Anlage?
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16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lincoln Electric-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 16.09.2016 wurde die Lincoln Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60,74 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Lincoln Electric-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,646 Lincoln Electric-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 253,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 417,65 USD wert. Das entspricht einem Plus von 317,65 Prozent.
Lincoln Electric wurde am Markt mit 13,68 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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