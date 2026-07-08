Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Performance unter der Lupe
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lincoln Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Lincoln Electric-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 193,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Lincoln Electric-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,696 Lincoln Electric-Aktien. Die gehaltenen Lincoln Electric-Anteile wären am 07.07.2026 13 224,26 USD wert, da der Schlussstand 255,81 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 32,24 Prozent.
Lincoln Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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