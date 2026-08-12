Lincoln Electric Holdings Aktie

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WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

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Rentable Lincoln Electric-Investition? 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lincoln Electric-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Lincoln Electric eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lincoln Electric-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Lincoln Electric-Aktie bei 142,55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,015 Lincoln Electric-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 994,18 USD, da sich der Wert einer Lincoln Electric-Aktie am 11.08.2026 auf 284,27 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 99,42 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lincoln Electric eine Marktkapitalisierung von 15,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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