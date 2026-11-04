Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Frühe Anlage
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 04.11.2021 wurde die Littelfuse-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 316,48 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,160 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 1 303,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 412,68 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30,40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Littelfuse bezifferte sich zuletzt auf 10,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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