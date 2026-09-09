Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Littelfuse-Anlage unter der Lupe
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Littelfuse-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 273,40 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Littelfuse-Aktie investiert, befänden sich nun 36,576 Littelfuse-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Littelfuse-Aktien wären am 08.09.2026 15 470,01 USD wert, da der Schlussstand 422,95 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 54,70 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Littelfuse bezifferte sich zuletzt auf 10,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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