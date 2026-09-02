Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Lukratives Littelfuse-Investment?
|
02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Littelfuse von vor 3 Jahren abgeworfen
Littelfuse-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Littelfuse-Aktie bei 267,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,738 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.09.2026 1 528,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 408,91 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52,83 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Littelfuse belief sich zuletzt auf 10,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Littelfuse Inc.
Analysen zu Littelfuse Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Littelfuse Inc.
|352,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas höher -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.