NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Littelfuse von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Littelfuse-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Littelfuse-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Littelfuse-Aktie bei 267,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,738 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.09.2026 1 528,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 408,91 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Littelfuse belief sich zuletzt auf 10,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at