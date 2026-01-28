Littelfuse Aktie

Performance unter der Lupe 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Littelfuse von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Littelfuse eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Littelfuse-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Littelfuse-Aktie bei 252,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,396 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.01.2026 auf 296,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,15 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,15 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Littelfuse eine Marktkapitalisierung von 7,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

