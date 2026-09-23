Littelfuse Aktie

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WKN: 893593 / ISIN: US5370081045

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Littelfuse-Performance im Blick 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Littelfuse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Littelfuse-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Littelfuse-Aktie statt. Der Schlusskurs der Littelfuse-Anteile betrug an diesem Tag 262,57 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,809 Littelfuse-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 595,31 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Anteils am 22.09.2026 auf 418,88 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 59,53 Prozent.

Jüngst verzeichnete Littelfuse eine Marktkapitalisierung von 10,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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