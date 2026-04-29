NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Littelfuse von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Littelfuse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Littelfuse-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 116,48 USD. Bei einem Littelfuse-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,585 Littelfuse-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 342,38 USD, da sich der Wert einer Littelfuse-Aktie am 28.04.2026 auf 389,32 USD belief. Mit einer Performance von +234,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Littelfuse bezifferte sich zuletzt auf 10,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at