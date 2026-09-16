NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Littelfuse-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Littelfuse-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 125,58 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,796 Littelfuse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 315,07 USD, da sich der Wert einer Littelfuse-Aktie am 15.09.2026 auf 395,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 215,07 Prozent gesteigert.

Alle Littelfuse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at