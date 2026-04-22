NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Littelfuse-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 267,84 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,373 Littelfuse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 148,03 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Papiers am 21.04.2026 auf 396,49 USD belief. Das entspricht einem Plus von 48,03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Littelfuse belief sich zuletzt auf 9,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at