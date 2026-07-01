NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Littelfuse von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Littelfuse-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Littelfuse-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Littelfuse-Aktie bei 231,21 USD. Bei einem Littelfuse-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,325 Littelfuse-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.06.2026 1 969,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 455,33 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 96,93 Prozent.

Jüngst verzeichnete Littelfuse eine Marktkapitalisierung von 11,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at