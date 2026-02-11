LKQ Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LKQ von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die LKQ-Aktie an diesem Tag bei 24,41 USD. Bei einem LKQ-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,967 LKQ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 417,45 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 10.02.2026 auf 34,60 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 41,75 Prozent vermehrt.
LKQ wurde am Markt mit 8,71 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
