LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|LKQ-Anlage im Blick
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätte eine Investition in LKQ von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurde das LKQ-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,25 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 310,078 Anteilen. Die gehaltenen LKQ-Papiere wären am 17.11.2026 5 826,36 USD wert, da der Schlussstand 18,79 USD betrug. Damit wäre die Investition um 41,74 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von LKQ belief sich zuletzt auf 4,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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