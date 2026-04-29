LKQ Aktie

LKQ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

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LKQ-Investment im Blick 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätte eine Investition in LKQ von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren LKQ-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 29.04.2021 wurde das LKQ-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 46,79 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die LKQ-Aktie investierten, hätten nun 2,137 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 66,49 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 28.04.2026 auf 31,11 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,51 Prozent abgenommen.

LKQ wurde am Markt mit 7,94 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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