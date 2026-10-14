NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätte eine Investition in LKQ von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in LKQ eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden LKQ-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,832 LKQ-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 22,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40,63 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59,37 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von LKQ bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at