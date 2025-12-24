NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätte eine Investition in LKQ von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in LKQ-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde das LKQ-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,70 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 27,248 LKQ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LKQ-Aktie auf 29,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 817,17 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,28 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete LKQ eine Marktkapitalisierung von 7,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at