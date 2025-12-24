LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|Lukrative LKQ-Anlage?
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätte eine Investition in LKQ von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde das LKQ-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,70 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 27,248 LKQ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LKQ-Aktie auf 29,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 817,17 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,28 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete LKQ eine Marktkapitalisierung von 7,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LKQ Corp.mehr Nachrichten
|
24.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätte eine Investition in LKQ von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LKQ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse New York: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
03.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LKQ-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu LKQ Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LKQ Corp.
|25,60
|1,59%