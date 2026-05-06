LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|LKQ-Performance im Blick
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06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor 10 Jahren verloren
Am 06.05.2016 wurde das LKQ-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30,760 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 869,89 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 869,89 USD, was einer negativen Performance von 13,01 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte LKQ einen Börsenwert von 7,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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