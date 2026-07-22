NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der LKQ-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,995 LKQ-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.07.2026 auf 24,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,72 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,28 Prozent.

Zuletzt verbuchte LKQ einen Börsenwert von 6,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at