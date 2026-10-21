LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|LKQ-Performance
|
21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 10 Jahren bedeutet
LKQ-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die LKQ-Anteile bei 32,87 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die LKQ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 30,423 LKQ-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 655,00 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 34,50 Prozent.
LKQ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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