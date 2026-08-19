NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen LKQ-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem LKQ-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die LKQ-Anteile bei 50,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19,673 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 25,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 494,79 USD wert. Mit einer Performance von -50,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

LKQ war somit zuletzt am Markt 6,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at