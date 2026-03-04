LKQ Aktie

LKQ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

Rentables LKQ-Investment? 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen LKQ-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden LKQ-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 40,05 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,969 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 804,49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 19,55 Prozent verkleinert.

Der LKQ-Wert an der Börse wurde auf 8,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu LKQ Corp.

Analysen zu LKQ Corp.

Aktien in diesem Artikel

LKQ Corp. 29,00 4,32% LKQ Corp.

