LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|Profitable LKQ-Investition?
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27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren eingebracht
Am 27.05.2021 wurde das LKQ-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 51,09 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das LKQ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,573 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.05.2026 533,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,66 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von LKQ belief sich zuletzt auf 6,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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