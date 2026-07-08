LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|Lukrative LKQ-Investition?
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem LKQ-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,60 USD. Bei einem LKQ-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,907 LKQ-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 679,02 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 07.07.2026 auf 26,21 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 32,10 Prozent vermindert.
Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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