NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in LKQ-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem LKQ-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,60 USD. Bei einem LKQ-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,907 LKQ-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 679,02 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 07.07.2026 auf 26,21 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 32,10 Prozent vermindert.

Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at