LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|LKQ-Investition
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28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine LKQ-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die LKQ-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LKQ-Anteile bei 30,96 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das LKQ-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 322,997 LKQ-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 523,26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 44,77 Prozent vermindert.
LKQ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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