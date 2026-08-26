LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|Frühe Anlage
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26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LKQ von vor 10 Jahren angefallen
Die LKQ-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die LKQ-Anteile bei 35,69 USD. Bei einem LKQ-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 280,191 LKQ-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 25,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 108,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,92 Prozent verringert.
Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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