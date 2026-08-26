LKQ Aktie

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WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

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Frühe Anlage 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LKQ von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LKQ-Aktien gewesen.

Die LKQ-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die LKQ-Anteile bei 35,69 USD. Bei einem LKQ-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 280,191 LKQ-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 25,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 108,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,92 Prozent verringert.

Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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